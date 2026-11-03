Курильщик спровоцировал пожар в квартире на Рябикова

Происшествия 03.11.2026 06:25

В Засвияжском районе Ульяновске в минувшие сутки, 2 ноября, вспыхнула квартира на улице Рябикова. Один человек успел выбраться из горящего помещения самостоятельно, сообщает региональное управление МЧС.Что случилось в ЗасвияжьеО возгорании стало известно накануне, 2 ноября: загорелась одна из квартир на улице Рябикова. К счастью, обошлось без жертв — один человек покинул опасное место своими силами.Как отреагировали спасатели и что говорят о причинеВ региональном управлении МЧС рассказали, что огонь успел повредить матрас. Тушить возгорание пришлось подручными средствами — пожар быстро ликвидировали.Специалисты называют вероятной причиной случившегося неосторожность при курении: по предварительной версии, именно небрежная сигарета привела к возгоранию.