«Ларгус» столкнулся с Nissan и перевернулся на трассе Саранск — Ульяновск

ДТП 03.11.2026 09:02

Авария случилась в 8:15 утра. По предварительной информации ГАИ, водитель отечественного универсального фургона потерял контроль над машиной и допустил столкновение с двигавшимся в том же направлении Nissan. От удара «Ларгус» снесло на обочину: автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.ПострадавшиеТравмы получили трое людей, находившихся в перевернувшейся машине:водителю и пассажирке 1978 года рождения медицинскую помощь оказали на месте после лечения их отпустили домой;пассажирку 1954 года рождения доставили в больницу.Аварии на этой трассеДорога Саранск Сурское Ульяновск остаётся одним из проблемных участков в Ульяновской области: узкая проезжая часть и плотный утренний трафик повышают риск съезда в кювет при потере управления. ГИБДД напоминает: в межсезонье покрытие часто скрыто грязью и опавшей листвой, поэтому на загородных трассах стоит снижать скорость и держать увеличенную дистанцию.