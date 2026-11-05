Люди, которые не остаются в стороне

05.11.2026 04:04

31 октября на сцене Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова чествовали людей, для которых помощь другим стала частью жизни. В День общественного активиста здесь прошла церемония вручения Всероссийской премии «Поступок» имени актера и режиссера Сергея Пускепалиса.Идея премии появилась в 2023 году. Решение о ее учреждении приняли 15 апреля — в день рождения Сергея Пускепалиса — при поддержке его вдовы Елены и сына Глеба. Первая церемония состоялась в Ярославле, на сцене театра имени Федора Волкова, которым актер и режиссер руководил до своей гибели. С начала специальной военной операции Сергей Пускепалис поддерживал гуманитарные инициативы и помогал жителям Донбасса. Для организаторов премии важно сохранить именно этот принцип — личный поступок и готовность не оставаться в стороне.Премия объединяет представителей культуры, журналистов, волонтеров и общественных деятелей, которые реализуют социально значимые проекты, занимаются гуманитарной работой и помогают участникам специальной военной операции и мирным жителям.В разные годы лауреатами становились Евгений Князев, Валерий Баринов, Александр Михайлов, Илья Резник, а также представители культуры, образования, спорта, волонтеры и медикиЛауреаты В Ульяновской области премией отметили людей самых разных профессий — волонтеров, артистов, музыкантов, художников, писателей и журналистов. Их объединяет одно: каждый нашел свой способ поддержать военнослужащих и их семьи.Одним из самых юных лауреатов стал 12-летний Виктор Михайлов из Барышского района. Когда мальчик узнал о сборе помощи для военнослужащих, он решил передать собственные сбережения на покупку генератора. Награду Виктору вручил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, отметив, что подобные истории напоминают: помощь другому человеку начинается с личного решения не оставаться в стороне.Среди лауреатов — ульяновский поэт и бард, член Союза писателей России Федор Горобцов. С начала специальной военной операции он неоднократно выезжал с гуманитарными миссиями и выступал перед ульяновскими военнослужащими.Премией отмечен и председатель регионального отделения Союза художников России Николай Маврин. Он участвовал в гуманитарных поездках, встречался с военнослужащими, а также создал проекты «Своя палитра» и «Не забывайте нас…», посвященные сохранению памяти и поддержке участников СВО.В число лауреатов вошел Государственный ансамбль песни и танца «Волга» имени Владимира Ионова. Артисты коллектива выезжали с концертами, выступали в госпиталях, больницах и реабилитационных центрах. Всего ими проведено более 30 творческих встреч для участников СВО и членов их семей.Награды получили и представители Ульяновского драматического театра. Мастер сцены Сергей Чиненов с мая 2023 года проходил военную службу и был демобилизован в феврале 2025-го. Лауреатом стал также актер театра Александр Сазанов — участник СВО и ветеран боевых действий.За работу по сохранению документальной памяти наградили фотокорреспондента Владимира Ламзина и журналиста Андрея Творогова. Они стали авторами фотовыставки, основанной на кадрах с передовой, и участвуют в специальном проекте «Ульяновская область в период СВО», в рамках которого создается серия фильмов об именных подразделениях региона.Расширение горизонтовОсобым гостем церемонии стал сын Сергея Пускепалиса — актер и режиссер Глеб Пускепалис. Вместе с кинорежиссером Александром Баршаком он наградил финалистов первого конкурса детско-юношеского контента «Поступки рядом с нами».Сразу трое финалистов представляют Ульяновскую область: Александр Куликов с короткометражным фильмом «Субботник», Софья Даренская с проектом «Я не могу молчать» и Ульяна Конихина с работой «Штука, которая летает».Связь с городомВыбор Ульяновска для проведения регионального этапа символичен. Сергей Пускепалис не раз бывал в городе. В 2011 году на фестивале «От всей души» он получил приз за лучшую мужскую роль в фильме «Как я провел этим летом». А летом 2022 года Ульяновский драматический театр принимал «Большие гастроли» Ярославского театра имени Федора Волкова, в программу которых вошли две постановки Пускепалиса — «Предстоящее событие» и «Забыть Герострата».Премия «Поступок» была учреждена в память о Сергее Пускепалисе после его гибели в 2022 году. Ее главная идея заключена уже в названии: отметить не громкие слова, а конкретные дела людей, которые готовы помогать другим.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициативФото предоставлены пресс-службой губернатора и правительства Ульяновской области.