Майинского инвалида обеспечили таблетками после вмешательства прокуратуры

Медицина 02.11.2026 11:30

Прокуратура Майнского района Ульяновской области добилась восстановления прав пожилого местного жителя с ограниченными возможностями здоровья. Проверка была инициирована по обращению самого пенсионера.В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры установили, что мужчина является инвалидом и нуждается в постоянном льготном обеспечении специализированными лекарственными препаратами. Тем не менее ряд жизненно необходимых медикаментов ему не выдавался, что нарушало гарантии, закреплённые законодательством.Для защиты прав гражданина прокурор обратился в суд с исковым заявлением. После вмешательства надзорного ведомства региональное министерство здравоохранения обеспечило пенсионера необходимыми препаратами.Помимо этого, по решению суда в пользу мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 3 тысяч рублей.