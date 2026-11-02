Массовое ДТП произошло на трассе под Ульяновском

ДТП 02.11.2026 05:52

Сегодня, 2 ноября, на территории Ульяновской области наблюдается густой туман. По предварительным данным, именно погодные условия могли спровоцировать массовое ДТП в Чердаклинском районе.Инцидент произошел на трассе рядом с поселком Октябрьский, где столкнулись несколько транспортных средств. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства и детали аварии в настоящее время устанавливаются. Информация предоставлена очевидцами в социальных сетях.