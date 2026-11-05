На борьбу с гололедицей вывели три спецмашины в Ульяновске

Общество 05.11.2026 07:15

В ночь на 5 ноября дорожные службы Ульяновска провели обработку противогололёдными материалами мостов, путепроводов, спусков, подъёмов и участков дорог с повышенной сложностью. Об этом проинформировал глава города Александр Егорович Болдакин.На линию выехали три комбинированные дорожные машины, оснащённые 10 тоннами реагентов и пескосоляной смеси. Мероприятия были выполнены до старта рабочего дня, чтобы не допустить формирования гололедицы. Мэр дал поручение дорожным службам продолжить контроль за состоянием проезжей части в течение дня и при необходимости выполнить повторную обработку.