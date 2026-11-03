На один день перекроют улицу Андрея Блаженного

Общество 03.11.2026 13:24

В Ульяновске 5 ноября местная «Волга» впервые сыграет с московским «Чертаново» — ради матча на улице Андрея Блаженного запретят парковку и временно ограничат движение.Почему перекроют улицуПричина изменений — футбольный поединок. 5 ноября «Волга» примет «Чертаново», команду второй лиги, представляющую одноимённый район столицы. Интересно, что официальная встреча этих клубов состоится впервые в истории.Что закрывают и на какой срокВ четверг с 10:00 до 23:00 на улице Андрея Блаженного нельзя будет останавливать и оставлять машины. Ограничение действует на отрезке от улицы Александра Матросова до улицы Гончарова.ДвижениеТам же, на том же участке, с 18:00 до 23:00 ограничат и проезд транспорта. Планирующим поездки в этот вечер стоит заранее учесть изменения маршрута.