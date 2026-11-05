На праздник жителей Димитровграда оставили без света

Общество 05.11.2026 05:57

Жители Димитровграда негодуют в соцсетях: в чём причина отключения света в половине города?Горожане пишут, что электричество пропало без предупреждения и официальной информации — сразу во всех районах и по непонятным причинам. По словам жителей, никаких объявлений не было. В чём причина — авария или что-то ещё — никто не знает.В свою очередь представители управляющих компаний сообщают, что нужно было проверить домовые чаты: «Везде должны были сообщить, что 4 и 5 ноября 2026 года с 08:00 до 17:00 для проведения плановых работ на подстанции будет кратковременно отключено электричество. Работы выполняют электросети НИИАР, так что это не к мэрии вопрос».Тем не менее власти отреагировали. Мэр Сергей Сандрюков прокомментировал ситуацию:«4 ноября ряд участков в центральной части города и в Первомайском районе был отключён от электроснабжения в результате повреждений кабельных линий и неполадок на подстанции. Две ремонтные бригады ресурсоснабжающей организации "Энергомодуль" работают над устранением аварийной ситуации.Сейчас проводятся работы по переводу нагрузки потребителей с отключившихся ячеек ПС "Мелекесс-городская" на резервные источники питания. Рассматривается и возможность подключения на время ремонта дизель-генераторных установок.Прошу жителей города с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Приношу извинения за временные неудобства».Напомним, что на прошлой неделе димитровградцы негодовали из-за таинственного запаха гари, источник которого никто не мог найти.