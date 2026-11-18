ДТП 18.11.2026 07:05

В Мелекесском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием мотоблока: пострадал восьмилетний ребёнок, а водитель автомобиля, спровоцировавший аварию, скрылся с места происшествия.ДТП в Мелекесском районе: неизвестный водитель протаранил мотоблокВчера, 17 ноября, в 18:50 в Мелекесском районе Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие.Обстоятельства аварииКак сообщает Госавтоинспекция, неизвестный водитель неустановленного автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигающийся впереди мотоблок BRAIT МБ3W под управлением 23-летнего парня.Пострадавший ребёнокВ результате ДТП пострадал восьмилетний пассажир мотоблока: мальчик госпитализирован.Виновник скрылсяВодитель автомобиля, спровоцировавший аварию, с места происшествия скрылся.