Несовершеннолетний без прав устроил ДТП на Кольцевой: прокуратура начала проверку

Происшествия 03.11.2026 13:02

Прокуратура Железнодорожного района организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Поводом стал произошедший 3 ноября возле одного из домов на улице Кольцевой наезд, за рулём в котором находился подросток, не имевший водительского удостоверения.Что произошлоКак рассказали в надзорном ведомстве, автомобиль ВАЗ 2112 съехал с проезжей части и врезался в ограждение. В аварии пострадали двое сам юный водитель и его ровесник, находившийся на пассажирском сиденье. Оба, по данным прокуратуры, не достигли совершеннолетия, а права управления транспортными средствами у водителя не было.Что проверяет прокуратураПосле происшествия прокуратура Железнодорожного района города взяла ситуацию на контроль и организовала проверку того, как соблюдались требования законодательства о безопасности дорожного движения. Итоги проверки и принятые меры станут известны по её завершении.