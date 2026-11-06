Ночью на ульяновские дороги вышли восемь КДМ

Общество 06.11.2026 08:59

В Ульяновске расширили масштабы и охват территорий, обрабатываемых противогололёдными средствами. Помимо подъездных путей к Президентскому мосту, улицы Минаева, Сельдинского шоссе, а также грузовой и легковой «восьмёрок», обработку провели на проезжей части и тротуарах в центральной части города.В Правобережной и Левобережной зонах было задействовано по четыре комбинированные дорожные машины, а на пешеходных участках работал трактор с пескоразбрасывающим оборудованием. Общий расход противогололёдных материалов составил 90 тонн.Мониторинг дорожной обстановки поручено вести на постоянной основе, своевременно принимая меры для борьбы со скользкостью и накатом.