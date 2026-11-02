Новую детскую площадку установили во дворе на улице Отрадной

Общество 02.11.2026 14:30

31 октября губернатор Алексей Юрьевич Русских проверил благоустройство детской площадки на улице Отрадной, 46, выполненное по проекту «Безопасный двор».«Продолжаем поддерживать инициативы жителей. Сегодня проверил исполнение поручения, которое дал во время личного приёма. Старшая по дому Алёна Костарева просила сделать детскую площадку — сейчас она уже радует ребят. У жителей есть и другие планы: освещение, озеленение, шлагбаум. Поставил задачу проработать эти вопросы. Поручил продолжить финансирование наших программ в 2027 году — это программа местных инициатив, проект для ТОСов, программа "Мой двор". За три года привели в порядок около 600 придомовых территорий, в этом году завершаем почти на 200 объектах. Задача — увеличить темпы обновления дорог во дворах», — сказал глава региона.На объекте обустроили песчаную площадку, установили ограждение, игровой комплекс и качели. Работы полностью завершены.