От бабьего лета — к бабьему снегу: ульяновцев ждёт плавный переход в зиму (или не ждёт)

Погода 03.11.2026 07:25

Что ждёт ульяновцев после загулявшего в октябре бабьего лета?Прошедший октябрь прямо-таки поразил ульяновцев. Подобного не припомнят и старожилы. Погода последние недели так и шептала.Ну и октябрь!— В октябре у нас в начале месяца наблюдался неустойчивый температурный режим, в отдельные дни с осадками в виде дождя и мокрого снега, — сказала начальник отдела прогнозов ульяновского гидрометеоцентра Регина Закирова. — Со второй декады установилась тёплая, преимущественно без осадков погода. Максимальная температура в октябре повышалась до 19—24 °C тепла. Минимальная понижалась до −4…−9 °C. Средняя температура воздуха в первой декаде была в пределах нормы. Во второй декаде она превышала норму на 4—5 °C.Это аномально. В третьей декаде в регионе температурный режим был ниже нормы на 1—2 °C. В итоге за месяц среднемесячная температура оказалась выше нормы на 1—2 °C.А вот с осадками вышла проблема.— У нас было очень мало осадков — от трёх до 18 мм. То есть это составило где-то 6—38% месячной нормы, — говорит Регина Закирова. — И у нас было зафиксировано опасное агрометеорологическое явление — почвенная засуха в Павловском районе с 18 по 28 сентября.Там за туманами…По мнению синоптиков, всё это далеко не характерно для октябрьской погоды в регионе. К тому же репутацию Небесной канцелярии «подпортил» непонятно откуда взявшийся туман в последние дни. Регион уже стал похож на Туманный Альбион.— Причина тумана — фронтальные разделы. У нас опустился туман, и он достаточно длительное время сохранялся до 13 часов, — прокомментировала синоптик.Ждем снега в ноябре?Наступил последний месяц осени. Как поведёт себя Небесная канцелярия?По данным ульяновских синоптиков, в ближайшие дни ожидается фронт окклюзии. Это сложный атмосферный фронт, который образуется в циклоне при смыкании холодного и тёплого фронтов. Поскольку холодный воздух движется быстрее тёплого, со временем он догоняет его и вытесняет оставшийся тёплый воздух вверх, отрывая его от поверхности Земли.— В утренние часы мороз, туман и на отдельных участках дорог за счёт этого может образоваться гололедица, — сообщила Закирова. — Что касается долгосрочного прогноза, то в ноябре средняя месячная температура ожидается около нормы. А месячное количество осадков предполагается меньше.Самое главное — ждут снега!— Ждём на пятое число, с четвёртого на пятое получается, — говорит Регина Мансуровна. — С пятого на шестое у нас переход от дождя в снег, мокрый снег, и на дорогах образуется гололедица пятого, шестого и седьмого ноября.Ляжет ли снег, пока неизвестно. Синоптики говорят, что может и будет лежать, потому что температуры будут достаточно низкие.— Ночная температура у нас перейдёт точно на минус, — подытоживает Закирова. — С пятого уже установится отрицательная температура, и дневные температуры уже будут приближенно к нулевым отметкам, даже ниже в выходные.Но если говорить образно, то пока мы отстаём от зимы.— Ну, немножечко, да. С другой стороны, октябрь у нас был очень хороший. Очень необычный.По данным погодных интернет-сайтов, весь месяц будет дождливо-снежным. Днём ноль — плюс два градуса, ночью до минус 5. Сильных морозов не предвидится. Но Небесная канцелярия — «дама» капризная, может всё переиграть.А что в мэрии думают?Тем временем власти уже предупреждают население. На аппаратном совещании в горадминистрации Ульяновска мэр Александр Болдакин заявил, что в связи с понижением температуры и прогнозируемыми осадками в виде дождя и мокрого снега поручил дорожным службам оперативно обрабатывать проезжую часть и пешеходные зоны противогололёдными материалами, чтобы не допустить «дня жестянщика». Безопасное и безаварийное дорожное движение зависит и от самих автомобилистов — нужно не откладывая сменить шины на зимние.