Пенсии и детские пособия жители Ульяновска в ноябре получат досрочно

Деньги 02.11.2026 14:30

Пенсии на банковские счета: зачисление 6 и 13 ноября вместо 7 и 14. Через почту — по обычному графику.Пособия по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям перечислят 6 ноября вместо 8-го.Остальные детские пособия — по стандартному графику 3 ноября (единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего по призыву).В СФР напомнили: зачисление в банках идет в течение всего дня — если утром средств нет, нужно дождаться конца дня.Получателям пенсий и пособий через почту (по понедельникам, средам, пятницам) выплаты за ноябрь доставят 2 ноября.