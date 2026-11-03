Почти треть ульяновцев после пенсии намерена работать

Общество 03.11.2026 06:49

Каждый четвёртый житель Ульяновской области собирается трудиться после выхода на заслуженный отдых, воспринимая этот заработок как главный источник дохода. Столько же рассчитывает на государственную пенсию к таким выводам пришло исследование SuperJob, проведённое в конце октября.Продолжать работать планируют 27% жителей регионаОпрос сервиса SuperJob проходил с 23 по 27 октября. По его итогам 27% ульяновцев заявили, что и после оформления пенсии намерены работать или подрабатывать и именно такой доход считают для себя основным. Ещё столько же опрошенных делают ставку на государственное пенсионное обеспечение.Сбережения и помощь детей остаются в меньшинствеНа личные накопления рассчитывают 16% участников опроса, ещё 5% доверяют негосударственным пенсионным фондам. Единицу процентов набрала надежда на финансовую поддержку со стороны детей. По 5% пришлось на иные варианты ответов.Гендерные и образовательные различияЖенщины чаще мужчин готовы трудиться и после наступления пенсионного возраста, тогда как сильный пол чаще уповает на собственные сбережения.Отдельный расклад выявлен и по уровню образования: респонденты с дипломом вуза чаще делают ставку на заработок и накопления, чем выпускники колледжей и техникумов.Ставки разных поколенийВозраст тоже влияет на стратегию. У опрошенных моложе 35 лет 27% связывают будущее с личными сбережениями. В категории от 35 до 45 лет 32% ставят на работу или подработку. А среди тех, кто старше 45, тот же процент 32% надеется преимущественно на государственную пенсию.