Почти треть ульяновцев после пенсии намерена работать
Общество
Каждый четвёртый житель Ульяновской области собирается трудиться после выхода на заслуженный отдых, воспринимая этот заработок как главный источник дохода. Столько же рассчитывает на государственную пенсию к таким выводам пришло исследование SuperJob, проведённое в конце октября.Продолжать работать планируют 27% жителей регионаОпрос сервиса SuperJob проходил с 23 по 27 октября. По его итогам 27% ульяновцев заявили, что и после оформления пенсии намерены работать или подрабатывать и именно такой доход считают для себя основным. Ещё столько же опрошенных делают ставку на государственное пенсионное обеспечение.Сбережения и помощь детей остаются в меньшинствеНа личные накопления рассчитывают 16% участников опроса, ещё 5% доверяют негосударственным пенсионным фондам. Единицу процентов набрала надежда на финансовую поддержку со стороны детей. По 5% пришлось на иные варианты ответов.Гендерные и образовательные различияЖенщины чаще мужчин готовы трудиться и после наступления пенсионного возраста, тогда как сильный пол чаще уповает на собственные сбережения.Отдельный расклад выявлен и по уровню образования: респонденты с дипломом вуза чаще делают ставку на заработок и накопления, чем выпускники колледжей и техникумов.Ставки разных поколенийВозраст тоже влияет на стратегию. У опрошенных моложе 35 лет 27% связывают будущее с личными сбережениями. В категории от 35 до 45 лет 32% ставят на работу или подработку. А среди тех, кто старше 45, тот же процент 32% надеется преимущественно на государственную пенсию.