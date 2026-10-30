Под Ульяновском 23-летний пассажир пострадал после аварии и падения в кювет

ДТП 30.10.2026 09:45

По данным региональной Госавтоинспекции, за 28 октября 2026 года на дорогах Ульяновской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. В результате одной из аварий травмы получил человек.Как уточнили в ГАИ, происшествие с пострадавшим случилось в Тереньгульском районе. Инцидент произошел в 00:46 на 245-м километре трассы «Подъезд к Ульяновску от автодороги М-5 Урал».По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Лада Веста» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и потерял контроль над управлением. Машину занесло, она съехала в кювет и опрокинулась.В результате аварии 23-летний пассажир отечественной легковушки был госпитализирован.