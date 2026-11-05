Под Ульяновском открыли обновлённый участок федеральной трассы

Общество 05.11.2026 11:45

В Ульяновской области завершён капремонт 6,5 км трассы Р-241 у посёлка Мирный: дорогу расширили с двух до четырёх полос, движение официально открыто. Ежедневно здесь проезжает около 17 тыс. автомобилей.Помимо расширения, обновили инфраструктуру: три разворотные петли, освещение, ограждения, знаки и разметку, водопропускные трубы, благоустроили примыкания и подъезды к социальным объектам, оборудовали восемь остановок с павильонами.Это первый этап модернизации трассы Р-241 между Ульяновском и Димитровградом (совместно с Минтрансом России и Росавтодором). Далее — строительство обходов Лесного и Мулловки (проекты готовы, предстоит выбрать подрядчика). Всего в 2026 году в регионе планируется обновить около 100 км федеральных дорог.