Повар из Ульяновской области выиграл миллион рублей на подаренный дядей лотерейный билет

Деньги 03.11.2026 10:23

Житель Ульяновской области Владимир Кашицин стал обладателем миллиона рублей в «Жилищной лотерее». Счастливый билет ему подарил дядя покупкой подтвердилась давняя семейная традиция участия в розыгрышах.Дядя узнал о выигрыше не из трансляцииБилет 604-го тиража был приобретён в фирменном магазине «Столото». Результаты розыгрыша мужчина выяснил неожиданным для себя образом: вместо просмотра трансляции он отправился в торговую точку, где сотрудник и сообщил ему о миллионном выигрыше.Решение о том, кому достанется приз, дядя принял сразу подарок отправился племяннику.Человек простой профессии неожиданный миллионерСам Владимир Кашицин по профессии повар. Свободные часы он проводит с семьёй, занимается ремонтом квартиры и увлекается компьютерными играми.Куда пойдёт миллионПолученные деньги победитель намерен направить на завершение ремонта и приобретение мебели. Получается, что выигрыш вложится ровно в то, над чем семья уже трудится, и, пожалуй, лучшего повода довести дело до конца не придумать.