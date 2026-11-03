Приставы закрыли сеть пивных магазинов в Ульяновске на 20 суток

Происшествия 03.11.2026 11:38

Судебные приставы приостановили работу ульяновской торговой точки из-за нарушений при расчётах с покупателями ИП работал без кассового аппарата.Что произошлоВ Ульяновске на 20 суток остановлена розничная торговля у сети магазинов «Самко», принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Точки работают в Засвияжском и Заволжском районах города.О запрете сообщила пресс-служба регионального управления ФССП: приступить к работе предприниматель сможет только после того, как истечёт срок приостановления.Почему закрылиОснованием послужила проверка налоговой службы. Инспекторы установили, что предпринимательница принимала безналичную оплату за товары и услуги без применения контрольно-кассовой техники, что нарушает действующее законодательство. Суд назначил за это административное наказание в виде приостановления деятельности.Что сделали приставыПосле вступления решения в силу сотрудники УФССП опечатали торговые помещения и кассовый аппарат.«Составлен соответствующий акт, предприниматель предупреждён об ответственности за неисполнение судебного решения», - пояснили в пресс-службе ведомства.