«Проклятие» Маришкина родника в Ульяновске

06.11.2026 05:33

Предложили засыпать землёй Маришкин родник в Ульяновске, но сначала выяснить, есть ли в земле ещё вода.Вчера, 5 ноября, в областной Общественной палате обсудили проблему особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Маришкин родник» в центре города, в конце улицы Федерации.Напомним, что в последние годы родник находится в критическом состоянии. Он получил статус памятника природы в 1996 году. А имя идёт от некогда существовавшего здесь озера Маришка. Согласно легенде, оно было названо в честь вдовы, которая утонула в водах озера, не вынеся насмешек или тоски по возлюбленному. Родник является истоком реки Симбирки. В середине XIX века реку убрали в подземный коллектор.Начиная с 2024 года экологи и общественники бьют тревогу: родник деградирует. Поток воды из труб значительно ослаб, а прилегающий пруд превратился в болото, затянутое тиной и ряской.В этом году проблема обострилась. Родник высох. Закончилась вода?— Я наблюдаю за ним 50 лет, и никогда такого не было. Даже в засушливые годы вода шла, — говорит ульяновский эколог, председатель комиссии областной ОП Лев Левитас. — Но сейчас вода пропала.Если и бежит, то еле-еле. А вот озеро превратилось в болото, часть высохла. Стоит сильная вонь. Плавают гнилые куски хлеба. Уток нет.По одной из версий, всё это из-за строительства многоквартирного дома в непосредственной близости от ООПТ. Экологи утверждают, что это изменило водоносные слои и создало избыточное давление на грунт.— Пять лет боролись, чтобы не строили там, но всё-таки построили, — говорил Левитас.Засыпать и точкаТеперь главный вопрос — что делать?Минприроды региона предлагает своими силами обустроить территорию. Но так ли это необходимо?— Сейчас главная задача — провести гидрологические исследования, чтобы понять, есть ли в земле слои воды, — считает Левитас.Но это дорогое удовольствие, и денег у минприроды нет. К тому же бюджет сформирован.Если там нет воды, то отпадёт вопрос благоустройства (сэкономит миллионы). Хотя в своё время застройщики обязались сделать там парковую зону. Но всё осталось на словах.По сути, лучший способ — если там нет воды, то засыпать это болото. Толку от него нет. Соответственно, снять статус природного охраняемого объекта.Левитас также предложил определиться с речкой Симбиркой.— Что это сейчас — водный объект или канализация? Если всё-таки река, то необходимы очистные сооружения, потому что всё потом попадает в Свиягу. Надо понять, есть ли где выход реки на поверхность?В минприроде региона парируют, мол, есть выход речки на поверхность на территории Ульяновска. Списывать её нельзя.Тем не менее по фактам нарушения природоохранного законодательства члены ОП планируют обратиться в ОП России, СК РФ, Минприроды РФ. Кстати, природоохранная прокуратура начала проверку по факту нарушения законодательства на территории ООПТ. В областном же минприроды не исключают проведение модернизации каптажа (водозаборного сооружения) родника. Также ведётся работа по определению границ водоохранной зоны реки Симбирки для усиления защиты.Жди беды?Кстати, одно время ходила легенда о проклятии Маришкина родника. Мол, если он засохнет, то жди беды.Ульяновские краеведы утверждают, что никакого «проклятия» Маришкина родника в прямом смысле этого слова не существует. В источниках и городских преданиях Ульяновска речь идёт исключительно о трагической любви и утопленнице, а не о мистическом проклятии, которое насылает болезни или несчастья.А если говорить о нынешнем плачевном состоянии источника (обмеление, заболачивание), то здесь виноваты отнюдь не мистические силы. Реальная проблема родника — это экология и человеческая беспечность.