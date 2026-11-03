Пьяная пара в Ульяновске исцарапала полицейских из-за бутылки спиртного

Происшествия 03.11.2026 12:02

В Ульяновске двое влюблённых, распивавших алкоголь на крыльце дома, напали на патруль ППС, отказавшись убирать бутылки. Суд назначил обоим принудительные работы за насилие в отношении сотрудников полиции.Застолье на крыльце закончилось дракой с патрулёмВ Ульяновске пара, распивавшая спиртное на крыльце жилого дома, напала на полицейских, когда те потребовали прекратить употребление алкоголя в общественном месте. За нападение на сотрудников правоохранительных органов Железнодорожный районный суд приговорил местных жителей Стрельникова и Гасанову к принудительным работам.Инцидент произошёл на одном из проспектов города: компания выпивала прямо на крыльце. Подъехавший автопатруль ППС представился, предъявил удостоверения и попросил убрать спиртное. Поскольку документов при себе у нарушителей не оказалось, полицейские предложили проследовать в отдел. В ответ «влюблённые» перешли к активным действиям.Ногти и удары: как развивалась потасовкаСтрельников с силой толкнул в грудь командира взвода и попытался ударить его по голове. Когда второй сотрудник достал перцовый баллончик, в драку включилась Гасанова: она наносила правоохранителю удары по плечам, хватала за руки, а затем вцепилась в ладонь второго силовика и до крови расцарапала ему кожу ногтями. Спутник женщины в это время успел трижды пнуть полицейского в живот.Запись «Дозора» и попытка откупиться штрафомВся стычка от начала до конца попала в объектив служебного нагрудного регистратора «Дозор» - именно эта видеозапись стала главным доказательством по делу.Защита просила прекратить уголовное дело и ограничиться судебным штрафом, ссылаясь на то, что обвиняемые раскаялись, принесли извинения полицейским и перечислили три тысячи рублей на благотворительность. Суд доводы отклонил: по его мнению, такая сумма не способна компенсировать ущерб, нанесённый авторитету власти.Приговор: полтора года и один год принудительных работСтрельников отправлен на принудительные работы сроком на полтора года, его спутница на год. Из заработка осуждённых будут удерживать по 10% в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.