Пьяный мопедист из Лебяжьего лишён прав и отправлен в колонию

ДТП 02.11.2026 11:30

Житель села Лебяжье Мелекесского района Ульяновской области осуждён по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ — управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее судимым за аналогичное преступление.17 июля 2026 года инспекторы ДПС остановили мопед «MotoLand Swift» на улице Берёзовой в селе Лебяжье. За рулём находился 47-летний местный житель С. в состоянии алкогольного опьянения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за подобное нарушение.Суд поддержал позицию прокурора. С., полностью признавший вину, получил 1 год колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет 8 месяцев. Мопед конфискован в доход государства.