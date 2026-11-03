Рецепты народов Ульяновской области

03.11.2026 07:07

У каждого народа есть свои национальные блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Состав их зависел от многого: от образа жизни народа, от продуктов, которые давала местная природа, от климата, а также от обычаев и запретов.Татарская кухняЦентральное место на столе у татар занимают блюда из теста, особенно любимая выпечка — эчпочмаки, что в переводе означает «треугольник». Многие блюда татарского народа сформировались под влиянием кочевого образа жизни предков, и эчпочмак не стал исключением: тюркские народы часто сталкивались с проблемой утоления голода во время длительных переходов, поэтому было разработано такое блюдо, которое можно было легко разогреть (в подсушенный эчпочмак часто добавляли горячий бульон) и употребить прямо во время передвижения на лошади.Рецепт эчпочмакаСостав:Говядина 500 гКуриное яйцо 1 шт. Картофель 500 гРепчатый лук 250 гМолоко 250 мл Пшеничная мука хлебопекарная 500 гСахар 1,5 ст. л. Сухие дрожжи 2 ч. л. Вода 100 мл Растительное масло 3 ст. л. Соль и черный молотый перец по вкусуПриготовление:Когда дрожжи поднимутся, смешайте с яйцом, молоком, растительным маслом и солью. Затем порционно добавляйте муку, постепенно замешивая тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 1,5–2 часа.Нарежьте картофель и мясо небольшими кусочками, лук измельчите. Затем смешайте, добавив соль и перец.Нарежьте тесто кусочками и раскатайте каждый в плоский блин. Разложите по ним начинку и загните края к центру, придав пирожку треугольную форму, но так, чтобы в середине осталось отверстие.В разогретой на 180 градусах духовке запекайте 20–30 минут до румяной корочки.Чувашская кухняЧуваши — народ, который занимался оседлым земледелием и скотоводством, поэтому основными продуктами питания для них являлись мясо, овощи и молоко. Традиционное блюдо, которое часто готовят по праздникам, — хуплу, закрытый круглый пирог (обозначающий солнце) с мясом или рыбой.Рецепт хуплуСостав:Картофель 4 шт. Лук 1–2 шт. Мясо (свинина) 400 гМасло сливочное 20 г Молоко 50 г Вода 200 г Сахар 1 ст. л.Мука 400 гДрожжи 7 г Яйцо 1 шт Соль и перец черный молотый по вкусу Приготовление:Смешайте воду с молоком, добавьте сахар, соль и дрожжи, постепенно введите немного муки. Перемешайте и оставьте на 30 минут. В глубокую миску насыпьте примерно половину порции муки, добавьте яйцо и подошедшую опару. Подсыпая оставшуюся муку, замесите мягкое тесто, уберите в теплое место на час. Для начинки картофель, мясо и лук нарежьте кубиками. Добавьте мягкое сливочное масло, соль и перец, перемешайте. Когда тесто увеличилось в два раза, разделите тесто на две неравные части. Большую часть теста раскатайте в форме круга и перенесите в смазанную маслом форму. Сверху равномерно разложите начинку и накройте ее второй раскатанной частью теста. Поднимая края, аккуратно защипните пирог любым удобным способом, а в середине сделайте отверстие. В разогретую до 150 градусов духовку поставьте пирог и выпекайте его около часа. Если начинка окажется суховата, влейте через отверстие по центру 2–3 столовые ложки бульона и отправьте пирог обратно в духовку.Автор: Вероника КрайноваФото: автора