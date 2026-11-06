Редчайшего леопарда сбила машина в Приморье: хищник погиб, водитель травмирован

Происшествия 06.11.2026 04:48

Молодой самец дальневосточного леопарда погиб под колёсами автомобиля на трассе в Хасанском округе. Хищник перепрыгнул через дорожное ограждение прямо перед машиной, и водитель не успел затормозить. Обстоятельства случившегося разбирают полиция и госохотнадзор, сообщает КП-Владивосток.Как произошло столкновениеАвария случилась ночью на трассе Раздольное — Хасан неподалёку от села Кравцовка. Хотя дорога лежит за пределами национального парка «Земля леопарда», она проходит вплотную к охраняемым лесам, где обитает большинство этих редких хищников на планете.Водитель разглядел леопарда лишь в последний момент, когда тот уже прыгал через ограждение на проезжую часть. Уйти от столкновения не получилось: машина сбила зверя, после чего съехала с дороги и перевернулась на крышу. Пострадал и сам автомобилист.Раненый самец попытался уйти в лес, однако полученные травмы оказались смертельными. Сотрудники научного отдела «Земли леопарда», прибывшие на место, застали его уже погибшим. Разбираться во всех деталях происшествия теперь предстоит полиции и инспекторам госохотнадзора.Опасный участок снова собрал жертвыДорога возле Кравцовки уже не раз становилась ловушкой для краснокнижных животных. В 2015 году примерно там же под колёсами погиб леопард по имени Меамур, а в 2017-м машина сбила самку Килли — её, к счастью, удалось спасти.В дирекции заповедников «Земля леопарда» объясняют, что диким животным трудно рассчитать скорость приближающейся машины, а ночью яркий свет фар лишь дезориентирует их. По их словам, внимательность водителей и соблюдение скоростного режима критически важны — и для редких зверей, и для людей.Выходом специалисты называют экодуки — специальные переходы над дорогой, по которым животные смогут перемещаться безопасно, не рискуя попасть под колёса.