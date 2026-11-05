Русских подписал закон о запрете продажи вейпов в регионе

Общество 05.11.2026 09:45

Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских подписал закон, устанавливающий полный запрет на розничную продажу вейпов, электронных сигарет и жидкостей к ним на территории региона. Документ, который ранее стал предметом оживлённых дебатов в областном парламенте, предусматривает введение строгих ограничений с весны 2027 года.В соответствии с официальным текстом закона, в области вводится всеобъемлющий запрет на розничную торговлю любыми электронными системами доставки никотина, а также сопутствующими жидкостями для них.Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года, однако не ранее чем через 90 дней после официального опубликования документа. Ограничение установлено сроком на пять лет — до 1 марта 2032 года.