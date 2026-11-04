Русских поздравил жителей региона с Днем народного единства

Общество 04.11.2026 07:33

Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских поздравил жителей с Днём народного единства. Он подчеркнул важность сохранения общих традиций, взаимовыручки и сплочённости ради будущего страны.По словам главы региона, сила российского народа — в единстве и готовности поддержать друг друга в трудную минуту, а бережное отношение к общей истории и культуре делает общество сильным.Алексей Русских поблагодарил ульяновцев за вклад в развитие родного края, отметив, что успехи региона и государства складываются из усилий каждого человека. В завершение он пожелал жителям здоровья, благополучия и согласия.