Сегодня отмечает свой день рождения Воронина Лариса Борисовна

Общество 05.11.2026 12:03

Дорогая Воронина Лариса Борисовна!От всей команды медиахолдинга «Мозаика» сердечно поздравляем Вас с днём рождения!Ваш многолетний труд и преданность делу — достойный пример для всех, кто работает на развитие бизнеса и региона. Благодаря Вашей энергии и профессионализму УлГТУ, Президентская программа подготовки управленческих кадров и Ульяновская Торгово-промышленная палата обретают новых сильных руководителей и предпринимателей, а множество проектов получают надёжное направление и поддержку.Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения. Пусть все Ваши начинания приносят яркие результаты, рядом всегда будут верные единомышленники, а каждый день дарит поводы для радости и гордости за сделанное.С праздником!