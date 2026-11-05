Семь молодых лип высадили на Спасской

Общество 05.11.2026 08:20

На улице Спасской в Ульяновске 3 ноября высадили семь молодых лип. Посадкой занимались городские специалисты по озеленению. Работы не пришлось откладывать из-за плотного тумана, накрывшего город: погодные условия не помешали продолжить осеннюю кампанию по озеленению.Примечательно, что туман может приносить пользу молодым деревьям. Мельчайшие капли влаги оседают на ветвях и листьях, а затем частично попадают в почву. В науке это явление называют «перехватом туманной влаги».Однако такой природный эффект служит лишь дополнением к регулярному уходу за саженцами, а не заменяет его.