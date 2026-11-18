Власть 18.11.2026 04:34

Айрат Гибатдинов считает, что современные технологии позволяют перейти на шестичасовой рабочий день во многих сферах, и к этому решению придется вернуться в ближайшем будущем.Инициатива Совфеда: шесть часов вместо восьмиЧлен комитета Совфеда по науке и образованию Айрат Гибатдинов заявил, что в России следует сократить рабочий день до шести часов. По его словам, во многих сферах сегодня это вполне осуществимо с учетом использования современных технологий. Даже если сейчас данное решение будет отложено, в ближайшем будущем к нему придется вернуться.«Мы все равно к этому придем»Сенатор отметил, что вместе с коллегами из Госдумы уже выходил с такой инициативой. Он подчеркнул: если сейчас она не будет поддержана, то в ближайшее время все равно к этому придут. Об этом Гибатдинов сообщил в пресс-центре НСН.Технологии как драйвер переменПарламентарий пояснил, что сокращение рабочего дня стало возможным благодаря тому, что практически во всех сферах сегодня внедряются новые технологии.Опыт компаний: неделя короче — производительность вышеРанее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявляла, что часть российских компаний по собственной инициативе сокращает продолжительность рабочей недели для сотрудников при прежней зарплате. По ее словам, такая мера положительно влияет на производительность: сотрудники стремятся своевременно выполнять задачи, чтобы получить возможность раньше завершить работу, например в последний рабочий день недели.