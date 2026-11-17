Общество 17.11.2026 10:31

Согласно данным еженедельного мониторинга, Ульяновская область лидирует в ПФО по доступности ряда социально значимых продуктов. Регион занимает первое место среди 14 субъектов округа по самым низким ценам на подсолнечное масло, капусту белокочанную свежую и огурцы.Позиции в топ-3 и топ-7Кроме того, Ульяновская область вошла в топ-3 ПФО по ценам на охлаждённых и мороженых кур, бананы, колбасу, консервы для детского питания, яйца, вермишель и картофель.В целом по 26 из 44 наименований продуктов, отслеживаемых Росстатом, регион занимает в округе места с 1-го по 7-е.