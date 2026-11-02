Сенгилеевских чиновников обязали убрать свалку

Общество 02.11.2026 12:01

Прокуратура Сенгилеевского района Ульяновской области в ходе проверки выявила нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Установлено, что администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» не предпринимала необходимых мер для ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов. Скопления мусора были зафиксированы в нескольких локациях: вблизи домов на пересечении улиц Первомайской и Речной в селе Новая Слобода, а также на пересечении улицы Красноармейской и переулка Речного в городе Сенгилее.Подобное бездействие органов местного самоуправления создавало угрозу для окружающей среды и ущемляло интересы граждан, проживающих на данных территориях. По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений. Благодаря прокурорскому вмешательству несанкционированные свалки были ликвидированы.