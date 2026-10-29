«Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!» - история ульяновского повара

29.10.2026 05:23

20 октября отмечался Международный день повара – праздник, в который принято поздравлять всех представителей профессии и передавать кулинарные знания следующим поколениям. Евгений Сергеевич Биндасов, шеф-повар с 22-летним опытом, поделился секретами своей работы, а также вкусным осенним рецептом тыквенного супа.Интерес с детстваЛюбовь к кулинарии у Евгения проявилась еще в детстве – в 8 лет он решил помочь маме приготовить суп. Ему настолько понравился процесс приготовления, что маленький Евгений твердо решил: когда вырастет, точно пойдет учиться на повара. С того момента начался долгий путь к профессии мечты.Хорошие моментыСамое приятное в работе, как отметил наш собеседник, – это когда гости уходят из ресторана сытыми и довольными. Это значит, что твоя работа как повара выполнена на 100 % и ты делаешь все правильно. Также одна из вещей, которая дает стимул стараться еще больше, – когда гости просят выйти Евгения Сергеевича в зал, чтобы поблагодарить его команду поваров за вкусную еду.Форс-мажорыИногда на кухне, как и в любом ресторане, могут случаться авралы. На вопрос о том, как Евгений справляется в такие моменты, он ответил, что все дело в команде. Когда каждый ответственен за свое дело, но при этом может выручить коллегу по цеху – авралов не замечаешь.«Но если такое все же случается, мы с поварами собираемся, выдыхаем и начинаем спокойно готовить, не обращая внимания на запару».Рецепт тыквенного супаСейчас сезон тыквы, поэтому шеф-повар Евгений Биндасов решил поделиться с читателями «Мозаики» рецептом тыквенного супа.Ингредиенты:Тыква (очищенная) – 700 г• Сливки (10–20 % жирности) – 150–200 мл• Картофель – 1 шт. (около 100 г, для более густой консистенции)• Морковь – 1 шт.• Лук репчатый – 1 шт.• Чеснок – 2 зубчика• Оливковое или сливочное масло – 2 ст. л.• Вода или овощной бульон – около 500–700 мл (жидкость должна слегка покрывать овощи)• Специи: соль, черный перец и мускатный орех (главная специя для тыквы) – по вкусу.Пошаговое приготовление:Подготовка базы: в кастрюле с толстым дном разогрейте масло. Мелко нарежьте лук и чеснок, обжаривайте их на среднем огне 3–5 минут до мягкости и прозрачности.Пассерование овощей: нарежьте морковь и картофель небольшими кубиками, добавьте к луку и готовьте еще 5 минут. Затем выложите нарезанную кубиками тыкву.Варка: залейте овощи горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала их примерно на 1–2 см. Посолите. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 20–25 минут, пока тыква и картофель не станут абсолютно мягкими.Пюрирование: снимите кастрюлю с огня. Измельчите овощи с помощью погружного блендера до однородного состояния.Финальный штрих: влейте сливки, добавьте черный перец и щепотку мускатного ореха. Тщательно перемешайте и верните кастрюлю на плиту. Прогрейте суп на медленном огне еще 2–3 минуты, но не доводите до кипения, чтобы сливки не свернулись.Автор: Вероника КрайноваФото: предоставлено спикером, magnific.com