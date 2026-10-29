Студент из Ульяновска представит регион на «Поединке вкусов» в Москве

Общество 29.10.2026 12:36

Студент Ульяновского техникума питания и торговли Матвей Платонов представит регион на кулинарном турнире «Поединок вкусов» — он пройдёт 3 ноября в московском «Тимирязев Центре» в рамках Национального чемпионата «Абилимпикс».Матвею предстоит сразиться с соперниками из Москвы, Вологодской и Новосибирской областей и Красноярского края. Подготовку курирует шеф-повар Александр Алёхин. За 90 минут конкурсантам нужно приготовить три порции холодной закуски на тему русской кухни с рыбой, мясом или птицей и подать их в европейском стиле. Максимальная оценка жюри — 100 баллов.— Мечтал стать поваром с детства. Конкурс позволит проверить силы и понять, над чем ещё поработать, — поделился Матвей.Соревнование — часть Национального чемпионата «Абилимпикс» платформы «Россия — страна возможностей», проводится по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».