«Стыдно быть несчастливым»: в Ульяновске прошёл вечер памяти выдающегося балетмейстера Ольги Карниловой

31.10.2026 12:00

В Ульяновске состоялся вечер памяти заслуженного работника культуры Российской Федерации, основателя и художественного руководителя ансамбля «Счастливое детство» и театра танца «XXI век» Ольги Анатольевны Карниловой. Встреча прошла в родном доме знаменитых коллективов — во Дворце культуры «Губернаторский».Ровно год назад, 31 октября, город потрясла печальная новость: после тяжёлой болезни ушла из жизни выдающийся педагог, балетмейстер и человек, через сердце, талант и неповторимое мастерство которого прошли тысячи детей. Ольга Анатольевна была наставником, вдохновителем, человеком, который умел раскрывать таланты, воспитывать характер и влюблять в танец. Для многих поколений воспитанников она стала гораздо большим, чем просто педагогом, — человеком, определившим их детство, а порой и всю дальнейшую жизнь.В зале «Губернаторского» собрались сотни людей: повзрослевшие ученики, юные участники ансамбля, коллеги, родные и поклонники творчества и дела, которому Ольга Анатольевна посвятила всю свою жизнь. Вечер памяти стал возможностью вновь собраться вместе, вспомнить маэстро и выразить благодарность человеку, оставившему глубокий след в судьбах многих детей и взрослых.Концерт открылся номером «Сансара» — символичным посвящением мастеру, чья жизнь продолжается в её учениках, переданных знаниях, творчестве и памяти тех, кому посчастливилось стать частью её большого мира.Дело, которое продолжается в семьеДело Ольги Анатольевны поддерживает и продолжает её любимая семья.Рядом с ней почти полвека шёл по жизни муж — Евгений Александрович Карнилов, заслуженный работник культуры Российской Федерации, сооснователь знаменитых народных коллективов и художественный руководитель театра танца «XXI век». Вместе они прошли долгий творческий путь, став ярким примером союза двух талантливых людей, объединённых любовью друг к другу и преданностью своему делу.Их дочери — хореографы Надежда Карнилова и Татьяна Высоцкая — всегда были звёздами сцены и гордостью ансамблей. После ухода мамы Надежда возглавила «Счастливое детство». Сегодня эстафету творческого наследия подхватывает и новое поколение семьи. На концерте особенным моментом стало выступление внучки Ольги Анатольевны — Юлии Высоцкой, которая блистала в сольном номере, посвящённом памяти бабушки.Среди гостей вечера - министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова. Она выразила признательность Ольге Анатольевне за неоценимый вклад в развитие культуры и хореографического искусства региона.«В её жизни всегда было много любви. Я познакомилась с Ольгой Анатольевной давно, ещё в период, когда занимала должность министра культуры. И всегда восхищалась её профессионализмом, талантом и удивительным умением окружать себя любовью. Я уверена: память об Ольге Анатольевне будет жить десятилетиями. Она ещё при жизни стала легендой. Таким талантом и таким вдохновением обладала только она.Особенно меня тронули дети, которые когда-то были рядом с Ольгой Анатольевной, выросли и пришли проститься с ней год назад. В тот день это была настоящая река из детей и родителей. Море цветов и картина прощания навсегда останутся в памяти.Ольга Анатольевна — заслуженный работник культуры Российской Федерации, обладательница звания «Маэстро». Но, пожалуй, никакие звания не могут в полной мере выразить масштаб её личности и ту любовь, которую она заслужила», — поделилась Евгения Сидорова.Танец длиною в жизньЗа творчеством Ольги Анатольевны стояли огромный труд, редкое профессиональное чутьё и безупречное чувство сцены. Каждая постановка рождалась из кропотливой работы, творческого поиска, экспериментов и внимания к мельчайшим деталям. Она добивалась не просто красивого исполнения, а удивительной слаженности коллектива, когда десятки танцоров двигались как единое целое, с точностью и выразительностью передавая замысел балетмейстера.При этом Ольга Карнилова никогда не останавливалась на достигнутом. Она умела сохранять верность традициям и одновременно идти в ногу со временем, чувствовать новые тенденции в хореографии, находить свежие художественные решения и говорить со зрителем на современном языке танца.Результатом этой многолетней работы стало признание далеко за пределами родного региона. Народные коллективы «Счастливое детство» и театр танца «XXI век» хорошо известны не только в Ульяновске и России, но и за рубежом. За годы существования коллективы выступали в Польше, Чехии, Болгарии, гастролировали по многим городам страны, становились участниками престижных международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. В их творческой копилке — многочисленные Гран-при, дипломы лауреатов I и II степени и другие награды.За этими достижениями — не только победы и гастроли, но и огромная педагогическая работа. Воспитанниками танцевальных коллективов супругов Карниловых стали около 50 тысяч детей. Более сотни выпускников связали свою профессиональную жизнь с хореографией.В конце прошлого года ансамблю танца «Счастливое детство» было присвоено имя Ольги Карниловой.Последний танец вместеВ апреле 2025 года ансамбль «Счастливое детство» и театр танца «XXI век» отметили 45-летие и 35-летие соответственно. Большой праздничный концерт совпал с 70-летием Ольги Анатольевны.Тогда, по доброй традиции, балетмейстер сама вышла на сцену и исполнила танец вместе со своими выпускниками и мужем — бессменным танцевальным партнёром Евгением Александровичем.Сегодня воспитанники «Счастливого детства» вспоминают тот юбилей с особым чувством. Никто и подумать не мог, что Ольга Анатольевна уже знала о своём диагнозе. Она была такой же бодрой, весёлой, как всегда, строгой и требовательной на репетициях. С той же бесконечной любовью и благодарностью делилась радостью встречи со зрителями и любимыми учениками.Выдержка настоящего артиста, сила духа и преданность своему делу. Через несколько месяцев её не стало.Ученики, которые стали учителямиМногие воспитанники Ольги Карниловой не просто сохранили любовь к танцу, но и пошли по стопам своего наставника, выбрав хореографию профессией и делом жизни.Среди них — Галина Митязова, заслуженный работник культуры Ульяновской области основательница народного ансамбля танца «Симбирские узоры». Свою профессиональную историю она начинала именно рядом с Ольгой Анатольевной и Евгением Александровичем Карниловыми.«В «Счастливом детстве» я была самой счастливой. Есть такая мудрая мысль: учитель не тот, кто учит, а тот, у которого учатся. Именно таким наставником для меня была Ольга Анатольевна. Она многому меня научила, помогла поверить в собственные силы, поддерживала и вдохновляла.Благодаря ей я смогла создать свой ансамбль народного танца «Симбирские узоры». Я всегда советовалась с ней, всегда чувствовала её поддержку и помощь. Мне её очень не хватает».Ещё одна воспитанница Ольги Анатольевны — Ирина Хабарова, балетмейстер, руководитель ансамбля «Дети солнца», заслуженный работник культуры Ульяновской области. Более двадцати лет она работала в команде хореографов Ольги Карниловой.В эти дни коллектив Ирины Хабаровой представляет регион на Международном фестивале, поэтому лично присутствовать на вечере памяти она не смогла. Однако направила видеопослание, в котором поделилась своими чувствами и воспоминаниями:«Ольга Анатольевна Карнилова — легенда нашего города. Человек, который всю мою сознательную жизнь был рядом со мной. Всё, что я сейчас умею, всего, чего достигла, — всё благодаря ей. Спасибо вам, Ольга Анатольевна, за то, что вы всегда были рядом со мной».Искусство быть счастливым Каждый номер вечера — и уже знакомые зрителям постановки, и новые хореографические композиции — был наполнен особым смыслом. За каждым движением, каждым выходом на сцену стояла целая история: история любви и преданности танцу, магическая история той неповторимой атмосферы, которую Ольга Анатольевна умела создавать вокруг себя.Через весь вечер красной нитью проходила главная мысль, ставшая его негласным девизом: «Стыдно быть несчастливым». Эти слова прозвучали в архивной видеозаписи с последнего большого юбилейного концерта. Их Ольга Анатольевна всегда повторяла своим ученикам. В этой фразе —философия её жизни, в которой главное — ценить то, что имеешь, радоваться каждому дню, каждому движению, каждой мелодии, каждой встрече. Замечать красоту в простых вещах, отдавать себя любимому делу и делиться счастьем с окружающими.Танец не знает времени и не обрывается с уходом человека. Он продолжается в движениях учеников, в новых постановках, в творчестве тех, кому Ольга Анатольевна когда-то открыла большой мир хореографии. Пока танцуют её воспитанники и последователи, пока передают дальше любовь к искусству, которой она их научила, — живёт её наследие. А значит, «Счастливое детство» продолжается.Родом из «Счастливого детства»,Екатерина Труфанова Источник фото: социальные сети ЦНК «Губернаторский»