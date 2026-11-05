Танцы вместо вандализма: ульяновская молодёжь подаёт сигнал, а город думает

Общество 05.11.2026 07:18

«Пусть лучше танцуют, чем громят всё вокруг». Так считают ульяновцы, посмотревшие набирающее обороты в сети видео с парнями в центре Ульяновска. Стал ли вандализм в регионе систематическим?Вчера, 4 ноября, в соцсети появилось видео, где пятеро парней устроили, как сейчас модно говорить, движуху в центре Ульяновска. Напротив ЦУМа на улице Гончарова они танцуют брейк-данс под вирусный хит «Я тебя могну». В соцсети видео просмотрели тысячи ульяновцев. И в комментариях многие придерживаются одного мнения: «Уж лучше пусть танцуют, чем дерутся и ломают остановки». «Ничего плохого не сделали. И даже никому не помешали, думаю. Лучше пусть танцуют, чем разрушают...».Удар ногиА этому есть объяснения. Ульяновск в последнее время захлестнула волна вандализма среди молодёжи. Да и территория возле ЦУМа нередко становится центром притяжения молодёжных разборок.В полиции отмечают, что в Ульяновской области за 2026 год фиксировались акты вандализма. Так, в Инзе неизвестные повредили баннеры на территории мемориального «Леса Победы». В Засвияжском районе Ульяновска вандалы разбили декоративную тыкву, являвшуюся центральным элементом осенней фотозоны. В сквере Карамзина повредили бронзовую фигурку Колобка — часть туристического проекта «Симбирские колобки». В ульяновском парке «Молодёжный» всего через несколько дней после открытия новой баскетбольной площадки вандалы сломали крепление и похитили выставочные мячи. На улице Оренбургской молодой человек ударом ноги разбил стеклянную панель остановочного павильона возле парка 40-летия ВЛКСМ. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.В Димитровграде прокатилась серия порч остановок, а мэр Сергей Сандрюков предложил нестандартную инициативу — установить на улицах боксёрские груши, чтобы горожане могли «выпускать пар» в специально отведённых местах, а не на городском имуществе.Всё под контролем?Полицейские и чиновники считают, что всплеска какого-то организованного или специфического «вандализма» не зафиксировано. Речь идёт о разрозненных бытовых актах хулиганства и порчи имущества. Большинство подобных объектов (парки, новые ЖК, остановки) сейчас оснащаются камерами видеонаблюдения, поэтому правоохранительные органы оперативно устанавливают личности хулиганов. За вандализм и умышленное повреждение имущества молодым людям (или их родителям, если речь идёт о несовершеннолетних) грозит как крупный денежный штраф с обязательным возмещением ущерба, так и привлечение к административной или уголовной ответственности.«Также в Ульяновске работает система «Безопасный город» и ряд других инструментов для контроля и мониторинга обстановки, их количество ежегодно пополняют», — заявили в горадминистрации Ульяновска. — За это придётся отвечать!»Негде разгулятьсяНекоторые ульяновцы видят проблему в другом. Молодёжи, образно говоря, мало мест, где можно разгуляться. Многие спортивные площадки во дворах пришли в упадок. Других не строят. Большие стадионы платные, так просто там не погоняешь с мячом.Минжихан:«Нужны в парках спортивные игровые площадки. Ребята хотят играть в футбол, а со двора их гоняют. В парке 40-летия подарите площадку для катания на самокатах, скейтах и чтобы бесплатно было».В горадминистрации прокомментировали: «Вопрос создания новых спортивных площадок будет рассмотрен при составлении финансового плана на будущий год».В облправительстве поясняют, что основной упор делается на технологический контроль (камеры и видеоаналитика) и привлечение общественности (народные дружины).Самый заметный тренд — развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и систем видеофиксации. В июне этого года депутаты Заксобрания области одобрили выделение 50 млн рублей на программу «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности». Эти деньги пошли на поддержку службы «112» и обеспечение стабильной работы сети уличных камер видеонаблюдения, включая интеллектуальные системы фиксации нарушений.Иное мнение- Пока чиновники спорят о камерах, грушах и штрафах, пятеро парней на Гончарова просто вышли и станцевали — и собрали тысячи просмотров и одобрительные комментарии. Может, это и есть народная профилактика вандализма: не запрещать и наказывать, а дать молодёжи место и повод показать себя с другой стороны? – говорит аналитик Владимир Афанасьев. - Конечно, брейк-данс напротив ЦУМа не заменит спортивные площадки во дворах и не отменит вандализм в Инзе или Димитровграде. Но сигнал, что называется, подан: молодёжь умеет не только ломать — было бы где и зачем танцевать. Вопрос лишь в том, услышит ли этот сигнал город — или снова ответит камерой и штрафом.