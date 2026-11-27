Общество 27.11.2026 09:16

По данным опроса сервиса SuperJob, жители Ульяновска, знакомые с концепцией цифрового рубля, в целом не спешат переходить на новую форму национальной валюты для получения зарплаты.Готовность принимать оплату труда в цифровых рублях оказалась на крайне низком уровне: только 5 % участников исследования положительно отнеслись к такой перспективе. Из них 2 % согласны полностью перевести доход в цифровой формат, а 3 % допускают вариант частичной выплаты. При этом 82 % опрошенных категорически не хотят переходить на новый формат расчётов, а ещё 13 % не смогли определиться с ответом.Анализ ответов по социально‑демографическим характеристикам выявил ряд закономерностей. Мужчины чуть более склонны к полному переводу зарплаты в цифровой рубль, чем женщины. Наиболее лояльной к инициативе оказалась молодёжь до 35 лет: 3 % из них готовы получать весь доход в цифровых рублях, ещё 4 % — частично. В возрастной категории 35–45 лет суммарная доля готовых к переходу составляет 5 %, а среди горожан старше 45 лет — всего 3 %.Интересной оказалась зависимость отношения к цифровому рублю от уровня дохода: ульяновцы, чей ежемесячный заработок не превышает 100 тысяч рублей, чаще выражают согласие на полный перевод зарплаты в цифровой формат по сравнению с теми, кто получает больше.