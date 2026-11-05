Томский актер Сергей Романович вернулся в шоу «Титаны» с букетами для соперниц

Общество 05.11.2026 07:14

В новом выпуске шоу «Титаны» (16+) одним из самых запоминающихся моментов стало возвращение в проект актера из Томска Сергея Романовича. В предыдущем выпуске он покинул шоу после поединка с дзюдоистками Кариной Черевань и Анастасией Поликарповой. На этот раз Романович пришел с двумя букетами — для Карины и Анастасии. Подробности сообщает КП-Томск.«Вы настоящие титаны»: объяснение РомановичаПо словам актера, после поединка у него не осталось сил даже на то, чтобы попрощаться и поблагодарить девушек. Он сравнил свое состояние с побитой собакой в песке: руки не работали. Романович вспомнил, что сидел, облокотившись о стенку, когда вышла Карина и, вероятно, решив поддержать его мужское эго, сказала: «Спасибо, что ты с нами не жестил». Актер отметил, что даже если бы поединок повторился 20 раз подряд, он прошел бы так же. Поскольку тогда он не смог поблагодарить соперниц, теперь он вручил им цветы, назвав девушек настоящими титанами — сильными и красивыми.Реакция трибун и поддержка ЛитвинаТрибуны эмоционально отреагировали на слова Романовича и на его возвращение в целом — атлеты кричали: «Молодец, Сережа!». Друг томича, блогер и спортсмен Михаил Литвин, в свою очередь, выразил надежду, что в этот день испытание будет связано с ногами, поскольку руки Романовича больше не выдержат.Седьмой этап: «Динамический баланс»В седьмом этапе за победу боролись 64 атлета. Испытание проводилось в командном зачете: участников разделили на 8 команд по 8 человек. Задание называлось «Динамический баланс». Атлетам нужно было удерживаться на подвесном мосту, натянутом над бассейном с водой. Сначала 8 человек выходили на мост, затем в течение первой минуты команда должна была подняться на ноги, после чего касаться руками конструкции или товарищей по команде запрещалось. Каждые две минуты скорость раскачивания моста увеличивалась. Испытание могло длиться максимум 20 минут. По итогам состязания две команды с худшим результатом должны были отправиться на дополнительные испытания.«Нам терять нечего»: настрой команды РомановичаСергей Романович на этот раз попал в команду Александра Иванникова. Перед стартом он передал настрой коллектива: несмотря на то, что команда считается аутсайдером, нужно бояться тех, кому нечего терять. Актер отметил, что его команде терять нечего, так как она уже была на «допах», а вернувшихся участников невозможно «убить дважды» — теперь они бессмертны.Романович упал в бассейн одновременно с Яной Хан. После этого он честно признался, что мысленно уже находится на «допах», и отметил, что после «мясорубки с самбистками» идти на дополнительные испытания нет никакого желания. Однако опасения оказались напрасными: по итогам испытания «Динамический баланс» команда Романовича заняла третье место.Голоцуцков и Литвин: лучший результатУроженец Северска Антон Голоцуцков выступал в команде Михаила Литвина и был уверен в успехе, предполагая, что проблем с испытанием не будет и команда окажется в лидерах. На деле удержать баланс гимнасту и бронзовому призеру Олимпийских игр в Пекине оказалось непросто. Голоцуцков упал в воду четвертым. В итоге на мосту остался лишь один атлет — Михаил Литвин, которому удалось продержаться на шатающейся конструкции 20 минут. Таким образом, команда показала лучший результат и заняла первое место в турнирной таблице.