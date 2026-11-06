Три инцидента с медведями потрясли Томскую область в ноябре 2026

Происшествия 06.11.2026 09:46

В Томской области зафиксирована серия трагических происшествий с участием бурых медведей. Только за первые дни ноября от лап хищников погибли несколько человек, а один зверь проник в жилой дом в поселке Неготка. Охотоведы и представители власти прокомментировали ситуацию и объяснили, почему косолапые до сих пор представляют смертельную угрозу для сибиряков, сообщает КП-Томск.Трагедия у поселка ОреховоНесмотря на установившиеся холода, бурые медведи продолжают оставаться вблизи населенных пунктов и нападать на людей. Первый смертельный случай произошел 1 ноября вблизи поселка Орехово — от лап хищника погиб 62-летний мужчина. В начале текущей недели произошли еще два страшных инцидента: в лесу рядом с Киевским был растерзан 55-летний сельчанин, а еще один зверь забрался в дом в Неготке. По иронии судьбы, фамилия хозяйки жилища — Медведева. Женщина в момент визита хищника находилась в отъезде. Зверь разворотил мебель, съел продукты из холодильника и, по словам местных жителей, улегся спать прямо на диван.Гибель мужчины в Первомайском районеВ региональном следственном комитете сообщили, что обнаружено тело мужчины с многочисленными повреждениями, характерными для нападения хищного зверя. Процессуальную проверку по факту гибели проводит Асиновский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Томской области.Проверка по факту пропажи человека в Каргасокском районеПолиция проводит проверку по факту пропажи человека рядом с поселком Киевский. По словам временно исполняющего обязанности главы Каргасокского района Сергея Герасимова, имеются признаки того, что мужчина был съеден медведем. Что касается случая в Неготке, то в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации не поступало обращений для регистрации сведений о проникновении зверя в квартиру.Комментарий охотоведаЗаместитель начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства области Александр Шлапаков подтвердил факт появления медведя в Неготке. При этом он отметил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, где именно спал зверь — на диване или на полу, а также был ли хищник истощен. По словам специалиста, хозяев дома длительное время не было, поэтому кроме самого животного в поселке никто не пострадал.Детали трагедии под КиевскимПо свидетельствам местных жителей, одна из трагедий на севере региона произошла после того, как мужчина отправился за клюквой в окрестности поселка Киевский. С собой сибиряк взял собак, которые позже вернулись без хозяина. Люди организовали поиски и обнаружили останки пропавшего рядом с лесной избой. Полиция зафиксировала следы борьбы на снегу. Медведя нашли и ликвидировали. Сельчане утверждают, что в брюхе хищника находились фрагменты одежды растерзанного мужчины.Конференция охотоведов: статистика и причиныВ связи с трагическими событиями профильный департамент организовал 5 ноября конференцию «Выход бурых медведей к населенным пунктам Томской области: причины, статистика и меры реагирования». Специалисты сообщили, что в текущем сезоне встречи с хищниками оказались фатальными для четырех человек.Руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Томской области Дмитрий Рогович уточнил, что с мая зафиксировано три таких факта, погибли четверо мужчин. Один случай произошел в Тельгульдетском районе, двое человек стали жертвами зверя в Колпашевском районе, последнее ЧП случилось в Асино.Ранее предполагалось, что хищник также расправился с женщиной, тело которой нашли у деревни Лязгино. Однако выяснилось, что сибирячка умерла по естественным причинам.Сезонная активность медведей снижаетсяВ ноябре 2026 года обращений по поводу встреч зверей с людьми в регионе стало меньше по сравнению с концом лета и началом осени. Многие медведи успели уйти в тайгу, где готовят берлоги на зиму. Александр Шлапаков пояснил, что залегание происходит на протяжении определенного времени: первыми впадают в спячку самки, последними — крупные самцы. Конкретной даты нет, все зависит от погоды — зверь не хочет ложиться в мокрую берлогу.Чтобы холодный сезон прошел спокойно, косолапому необходимо накопить внушительные жировые запасы. Перед спячкой их вес должен составлять не менее трети от общего веса хищника. Пока смертельная опасность для людей сохраняется, важно проявлять максимальную осторожность: посещение лесных массивов сегодня по-прежнему является серьезным риском для жизни.