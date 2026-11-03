Ульяновца избили кирпичом и лавкой за замечание буйной компании

Происшествия 03.11.2026 11:12

Суд утвердил приговор жителю Ульяновска, который вместе с тремя приятелями избил прохожего у аптеки и похитил его кошелёк со 100 тысячами рублейЗа замечание у аптеки — избиение и ограблениеУльяновский областной суд оставил в силе приговор Евгению Д., признанному виновным в разбое. Ему назначено наказание в виде трёх лет и десяти дней лишения свободы в колонии общего режима.Конфликт случился на пересечении улиц Радищева и Рылеева. Потерпевший столкнулся там с Евгением Д. и тремя его знакомыми — их вызывающее поведение он уже однажды останавливал замечанием. На этот раз компания отреагировала агрессивно. Мужчина попытался уйти, но его окружили и потребовали кошелёк, который он сжимал в руке. Получив отказ, четверо нападавших избили его кулаками, ногами, кирпичами и деревянной лавкой, оказавшейся под рукой. Во время драки кошелёк выпал — Евгений Д. поднял его, снять наличность, выбросил саму вещь на улице и скрылся, не ответив на требования вернуть.Защита просила переквалификацию на кражуВ апелляции адвокаты настаивали на невиновности подопечного по статье о разбое и добивались переквалификации на кражу. Их аргументы: предварительного сговора об ограблении с приятелями не было, насилие не преследовало корыстной цели, а произошла обычная обоюдная драка — причём камера видеонаблюдения, по словам защиты, зафиксировала, что потерпевший сам активно бил оппонентов. Сам момент изъятия кошелька мужчина, по версии адвокатов, не видел: пропажу он обнаружил позже, поэтому хищение было тайным.Суд признал разбой и самооборонуСудебная коллегия эти доводы отклонила. Помимо самого потерпевшего, факт разбоя подтвердили свидетели и записи камер: на видео видно, как нападавшие требовали деньги, а после того как кошелёк оказался на земле, Евгений Д. подобрал его, а группа продолжала бить лежачего мужчину — чтобы удержать добычу. Встречные удары пострадавшего квалифицированы как правомерная самооборона. Приговор вступил в законную силу.