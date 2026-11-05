Ульяновцам дали инструкцию по восстановлению потерянного СНИЛС
Общество
Жителям Ульяновской области напомнили, когда нужен дубликат СНИЛС. Сам номер не меняется.Дубликат требуется при утере оригинала или изменении личных данных (например, фамилии). Вместо зелёной пластиковой карточки теперь выдают уведомление о регистрации по форме АДИ-РЕГ.Заявление об изменении данных подаётся в клиентской службе ОСФР по Ульяновской области, в МФЦ или через работодателя. Данные обновляются сразу.Если личные данные не менялись, дубликат можно получить онлайн на сайте Соцфонда или скачать в разделе «Документы» личного кабинета на госуслугах (нужна подтверждённая учётная запись). Также дубликат выдадут через работодателя, в клиентской службе ОСФР или в МФЦ.