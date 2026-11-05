Ульяновцам дали инструкцию по восстановлению потерянного СНИЛС

Общество 05.11.2026 13:18

Жителям Ульяновской области напомнили, когда нужен дубликат СНИЛС. Сам номер не меняется.Дубликат требуется при утере оригинала или изменении личных данных (например, фамилии). Вместо зелёной пластиковой карточки теперь выдают уведомление о регистрации по форме АДИ-РЕГ.Заявление об изменении данных подаётся в клиентской службе ОСФР по Ульяновской области, в МФЦ или через работодателя. Данные обновляются сразу.Если личные данные не менялись, дубликат можно получить онлайн на сайте Соцфонда или скачать в разделе «Документы» личного кабинета на госуслугах (нужна подтверждённая учётная запись). Также дубликат выдадут через работодателя, в клиентской службе ОСФР или в МФЦ.