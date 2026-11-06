Ульяновцам объяснили, как получить персональную консультацию в СФР

Общество 06.11.2026 12:55

Жители Ульяновской области могут получить персональную консультацию по вопросам пенсий и пособий в едином контакт-центре Социального фонда России. Для этого необходимо подтвердить личность с помощью кодового слова — оно даёт доступ к сведениям о размере назначенной пенсии, статусе заявления на пособие и другой индивидуальной информации.Как пояснили в региональном отделении СФР, установить кодовое слово можно на портале «Госуслуги». Для этого нужно найти услугу «Установление кодового слова для аутентификации личности», проверить персональные данные и выбрать способ подтверждения: секретный код из заглавных русских букв или цифр длиной до 10 символов либо ответ на контрольный вопрос. После отправки заявления уведомление поступит в личный кабинет в течение одного рабочего дня.