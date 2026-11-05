Ульяновцу грозит пять лет колонии за кражу 60 тыс. рублей

Происшествия 05.11.2026 05:22

Прокурор Засвияжского района Ульяновска утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении жителя областного центра, обвиняемого в мошенничестве.По данным органов предварительного расследования, в июле — августе 46-летний мужчина узнал, что сын его знакомой успешно сдал теоретическую часть экзамена на право управления транспортными средствами.Введя женщину в заблуждение относительно заслуг своего родственника в решении этого вопроса, он неправомерно завладел денежными средствами потерпевшей на сумму более 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Ульяновской области.Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.