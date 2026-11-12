Ульяновцы о поле начальника: большинству безразлично, но мужчин-руководителей выбирают чаще

Общество 12.11.2026 05:54

Большинство жителей Ульяновска не придают значения полу своего руководителя — к такому выводу пришли аналитики SuperJob по итогам опроса экономически активного населения города.Методология исследованияВ опросе технологического лидера в области HR и крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Ульяновска.Гендерные предпочтения: цифрыГендерная принадлежность начальника не имеет значения для 70% мужчин и 76% женщин. Видеть во главе коллектива мужчину предпочли бы 25% опрошенных мужчин и 14% женщин. Работать под руководством женщины хотели бы 5% мужчин и 10% женщин.Молодежь лояльнее к полу руководителяЛояльнее всего к полу руководителя относится молодежь. Среди респондентов до 25 лет большинство не придает этому значения — 83% среди мужчин и 77% среди женщин.Влияние образования и доходаГорожане с высшим образованием заметно чаще отмечают, что в качестве начальника хотели бы видеть мужчину, чем респонденты со средним профессиональным. Последние чаще утверждают, что им безразличен пол руководителя.Респонденты с заработком до 100 тысяч рублей чаще, чем те, кто получает больше, говорят о том, что им все равно, кому подчиняться на работе: мужчине или женщине.