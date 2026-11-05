Ульяновцы пожаловались на шум в Роспотребнадзор за год 131 раз

Общество 05.11.2026 14:23

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области контролирует влияние физических факторов, включая шум, на здоровье населения.Физические факторы неионизирующей природы — шум, вибрация, электромагнитные поля, микроклимат и освещённость — распространены повсеместно и влияют на организм человека. Их источники находятся на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, на транспорте и территориях жилой застройки. Наиболее значимый фактор — шум. Основные его источники: оборудование промпредприятий, вентиляция и кондиционирование объектов торговли и общепита, звукоусиливающая техника, инженерное оборудование жилых домов и транспорт.В обращениях граждан преобладают жалобы на шум. Чаще всего беспокоит шум инженерно-технологического оборудования встроенно-пристроенных объектов (вентиляция, холодильные установки, наружные блоки кондиционирования), а также круглосуточно работающего инженерного и сантехнического оборудования (тепловые пункты, насосные, лифты, трансформаторные подстанции).За девять месяцев 2026 года в ведомство поступило 134 обращения о неблагоприятном воздействии физических факторов, из них 131 — на шум. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 54 предостережения о недопустимости нарушений требований СанПиН.