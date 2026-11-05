Ульяновец победил на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Общество 05.11.2026 12:54

Ульяновский спортсмен Дмитрий Гребенщиков завоевал титул чемпиона мира по пожарно-спасательному спорту. Соревнования проходят в Баку, столице Азербайджана, и объединили участников из 20 стран. Российскую команду представляют действующие сотрудники МЧС, которые успешно сочетают спортивную подготовку с несением службы.По информации Главного управления МЧС по региону, турнир открылся одной из самых зрелищных и динамичных дисциплин — подъемом по штурмовой лестнице на учебную башню. Мужчины преодолевают четвертый этаж, женщины — второй.Среди мужчин лучший результат продемонстрировал наш земляк Дмитрий Гребенщиков, показав время 12,68 секунды.