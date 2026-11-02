Ульяновск окутал густой туман утром 2 ноября

Погода 02.11.2026 05:21

Утром 2 ноября Ульяновск окутал плотный туман. Улицы, жилые здания и припаркованные машины скрылись в густой серой дымке, из-за чего видимость на дорогах заметно снизилась.На фотографиях, которыми поделились горожане, видно, как многоэтажки буквально растворяются в тумане: даже соседние дома угадываются с трудом, а объекты в отдалении и вовсе пропадают из виду.Сильнее всего это ощущается в спальных районах. Верхние этажи высотных зданий тонут в серой пелене, а дворы и проезды кажутся непривычно безлюдными из-за ограниченной видимости.В такую погоду водителям рекомендуется держать дистанцию, сбрасывать скорость и не совершать резких манёвров. Пешеходам же стоит быть особенно внимательными при переходе через дорогу.