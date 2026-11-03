Ульяновская область возглавила антирейтинг цен: капуста, масло и бананы — самые дешёвые в стране

Деньги 03.11.2026 06:52

Ульяновская область четвёртую неделю удерживает первое место в России по минимальной стоимости белокочанной капусты и подсолнечного масла. Как сообщили в региональном Минсельхозе, регион также остаётся лидером по доступности бананов.Стабильное лидерство по базовым продуктамПо итогам мониторинга, в котором участвуют 85 регионов страны, область заняла вторую строчку по цене охлаждённой и замороженной курицы, а свежие огурцы здесь стоят третьи по дешевизне с конца.Регион в числе лучших по большинству позицийВ целом субъект попадает в двадцатку пяти самых доступных регионов по 34 из 44 позиций продуктового списка, за которым следят ведомства. Конкретные средние цены в рублях министерство не раскрывает.