Ульяновская спортсменка завоевала серебро и бронзу чемпионата мира по пара-армрестлингу

Спорт 05.11.2026 08:41

Спортсменка из Ульяновской области Екатерина Савелова вошла в число призёров чемпионата мира по пара-армрестлингу, который принимает Индия. В составе сборной России она сумела завоевать сразу две награды — серебряного и бронзового достоинства.Мировое первенство стартовало 27 октября и продлится до 7 ноября в Нью-Дели. В борьбу за медали вступили атлеты из множества стран, включая представителей российской команды.Нашу область на турнире представляет воспитанница спортивно-адаптивной школы Екатерина Савелова. В весовой категории Standing Junior Girls (свыше 50 кг) она показала достойные результаты в двух дисциплинах. В соревнованиях на левую руку спортсменка стала бронзовым призёром.Ещё выше она поднялась в борьбе на правую руку: Екатерина дошла до финала и завоевала серебряную медаль чемпионата мира.Подготовкой ульяновской атлетки к международному турниру занималась тренер Анастасия Шиманская.