Ульяновская «Волга» вновь вышла в число 16 сильнейших футбольных клубов РФ

Спорт 06.11.2026 05:55

В шестом раунде региональной лиги Кубка России-2026/2027 определилось, кто из клубов низших дивизионов примет команды премьер-лиги. «Спартак» (Кострома) уступил «Волне» (Нижний Новгород), «Нижний Новгород» обыграл «Енисей» (2:1), «СКА-Хабаровск» прошёл «Ленинградец» по пенальти (1:1, 4:3). Четвёртая путёвка разыгрывалась в Ульяновске, где «Волга» принимала «Чертаново».Гости прошли КДВ (4:2), «Нефтехимик» (1:1, 4:3 по пенальти) и «Текстильщик» (2:1). Ульяновцы по пенальти одолели «Волгарь» (5:4) и «Муром» (4:3), оба матча в основное время — 0:0.Тренер «Волги» Грищенко выпустил максимально обновлённый состав, поберегая основных игроков перед выездом в Екатеринбург. Для «Чертаново» сезон уже завершён — третье место в группе дивизиона Б.Первый тайм прошёл с преимуществом гостей по владению, но на 29-й минуте Никитин открыл счёт — 1:0. Яковлев упустил два верных момента, а на первой компенсированной минуте 17-летний Гайнуллин сравнял — 1:1.Во втором тайме на 67-й минуте вышедшие на замену Хашкулов, Саплинов и Фольмер переломили игру: защитник гостей получил красную за игру рукой, Саплинов со стандарта забил (2:1), затем Багателия замкнул навес Фольмера (3:1), Хашкулов оформил разгром (4:1), а Кокоев на добавленной минуте установил окончательный счёт — 5:1.«Волга» одержала первую крупную победу за несколько лет и вышла в следующую стадию, где примет «Родину» или «Рубин». Впереди у ульяновцев сложный выезд в Екатеринбург к «Уралу», принимающая сторона отказала в переносе даты и времени матча.