Ульяновские общественники хотят включить территорию Суворовского квартала в федеральный турмаршрут

Общество 04.11.2026 06:12

Активисты движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» выступили с инициативой включить территорию Суворовского квартала в центре Ульяновска в федеральные программы патриотического туризма. По их мнению, это позволит привлечь дополнительное финансирование из госбюджета и спасти объект от забвения.«История квартала интересна людям, так почему он должен пустовать годами? Пусть работает», — считают общественники.Объект в подвешенном состоянииТерриторию бывшего Суворовского училища Минобороны передало городу еще в августе 2022 года, но до сих пор нет понимания, что здесь разместится. В марте общественная комиссия не включила сквер Воинской Славы в шорт-лист территорий для федерального финансирования в 2027 году — городские власти проект не поддержали, несмотря на 300 подписей. В апреле губернатор Алексей Русских заявил о планах определить ремонт здания и развитие территории в 2026 году, однако дальше освещения переулка дело не сдвинулось. На сохранение корпуса и штаба необходимо более 314 млн рублей, но бюджетные лимиты не выделены — на содержание комплекса направлено лишь 1,9 млн рублей. Концепция культурно-образовательного квартала, презентованная архитектором Олегом Владимировым, также осталась без движения.Обращения на федеральный уровеньОбщественники направили обращения губернатору, полпреду в ПФО и в Администрацию президента с просьбой включить квартал в федеральные программы патриотического туризма. Проблема в том, что это затрагивает компетенции сразу нескольких ведомств — Минэкономразвития, Минпросвещения, Минкультуры и Национального центра исторической памяти при Президенте РФ. Регион не может обеспечить межведомственную координацию самостоятельно. Из федеральных министерств пришли ответы, что инициатива «требует проработки по линии органов государственной власти Ульяновской области». Пока принято решение о включении бывшего суворовского лишь в местный маршрут «Ульяновск тыловой».Бумажная волокита вместо экскурсийЭкскурсии по территории проводят общественники-танкисты и аттестованные экскурсоводы — только 9 мая здесь побывало не менее 2000 человек. Правительство области поддержало идею включения квартала в федеральный турмаршрут: по словам главы кабмина Геннадия Спирчагова, заявка будет направлена в Минэкономразвития после проработки Минкультом. Однако с общественниками никто не связывался. Кроме того, чтобы попасть на территорию, активистам приходится писать письма мэру Александру Болдакину и ждать разрешения неделями — даже для фотосъемки презентации. «Мы постоянно занимаемся бумаготворчеством, даже выполняя волонтерскую работу. Попросили назначить ответственного сотрудника, чтобы уйти от волокиты», — рассказал сопредседатель движения Игорь Воеводин. Он уверен: если бы проект включили в список получателей субсидии по ФГКС, можно было бы обустроить сквер и площадь Суворова, подключиться к юбилею полководца и получить финансирование на экспозицию Центрального музея Минобороны. «В Коломне подобный квартал приносит почти 5 млрд налогов в бюджет», — резюмирует Воеводин.